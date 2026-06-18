Ammissione di Israele di gravi perdite in Libano / Hezbollah ha abbattuto ufficiali superiori

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna" citando i media informativi della resistenza, il regime sionista ha ammesso gravi perdite tra i suoi militari sul fronte meridionale del Libano nelle ultime 24 ore.

Secondo questo rapporto, l'esercito del regime sionista ha annunciato di aver autorizzato la pubblicazione della notizia della morte di «Alexander Filin» – uno dei militari della 36ª divisione con il grado di sergente maggiore – a seguito dell'esplosione di una bomba nella regione del Litani.

Inoltre, il vice comandante della 36ª divisione dell'esercito di occupazione con il grado di colonnello, il comandante di battaglione della 556ª brigata logistica e uno dei riservisti sono rimasti feriti in modo moderato. In questo incidente, un ufficiale, due militari riservisti maschi e una militare riservista donna hanno riportato ferite lievi.

Il canale 12 di Israele ha riferito che l'incidente in cui un militare israeliano è stato ucciso e altri sette militari, tra cui il vice comandante della 36ª divisione, sono rimasti feriti, si è verificato alle 17:00 di mercoledì nel villaggio di Al-Tayyiba, nel sud del Libano. Le valutazioni indicano che le forze di Hezbollah sono penetrate in questo villaggio e hanno minato il percorso del convoglio militare israeliano.

Questo grave incidente per i militari occupanti si è verificato solo poche ore dopo il ferimento di altri cinque militari a seguito di un attacco di Hezbollah con due droni esplosivi contro un'unità militare e i soccorritori inviati a questa unità; le condizioni di alcuni feriti sono state segnalate come critiche.

Un media ebraico ha anche riferito: Hezbollah ha abbattuto ufficiali superiori israeliani in Libano.