La critica di Trump a Netanyahu: agisce in modo troppo frettoloso

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna", Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in un'intervista al giornale "The Wall Street Journal", ha prima elogiato Netanyahu, dicendo: «Certo, a volte agisce in modo troppo frettoloso.»
Il presidente degli Stati Uniti ha anche dichiarato che Netanyahu, in alcuni aspetti della guerra, perseguiva obiettivi diversi.
Queste dichiarazioni di Trump sono state fatte dopo la firma del memorandum con l'Iran.
Trump, lasciando il Palazzo di Versailles in Francia, confermando la firma di questo memorandum, ha detto: «Ho firmato il memorandum con l'Iran.»
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