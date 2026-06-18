La versione di Shehbaz Sharif sulla firma del memorandum di Islamabad

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna" citando la rete "Al-Jazeera", Shehbaz Sharif, riferendosi al ruolo di Islamabad in questo processo, ha dichiarato: «I presidenti di Stati Uniti e Iran hanno firmato il memorandum d'intesa esattamente come l'avevo approvato io come mediatore.»

Il Primo Ministro del Pakistan ha inoltre sottolineato che il memorandum d'intesa di Islamabad entrerà immediatamente in vigore.

Secondo le sue parole, nella prima fase, l'Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti, a loro volta, cancelleranno direttamente il blocco marittimo.

Ha anche ringraziato il Qatar per il suo ruolo nel promuovere questo accordo e ha dichiarato: «Desidero ringraziare in modo particolare gli sforzi sinceri e la partecipazione costruttiva della leadership del Qatar nell'aiutare a raggiungere questa fase.»

Il Primo Ministro del Pakistan ha anche affermato che l'impegno di Donald Trump per la diplomazia e la sua preferenza per soluzioni pacifiche hanno contribuito a porre fine a questo conflitto.