Il tema di Israele e Hezbollah aggiunto ai negoziati Iran-USA

Secondo l'agenzia di stampa Abna, un diplomatico non meglio identificato ha detto alla ABC News americana che la convocazione di una sessione d'emergenza sugli sviluppi riguardanti Israele e Hezbollah è stata inserita nell'ordine del giorno dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera .

Finora non sono stati pubblicati ulteriori dettagli sui tempi di questa riunione d'emergenza, sul livello di partecipazione delle parti o sugli argomenti che saranno discussi.

La notizia arriva dopo che la CNN ha riferito dell'invio del vicepresidente americano JD Vance in Svizzera per svolgere negoziati con le parti iraniane .

Dall'altro lato, l'ufficio del primo ministro pakistano ha annunciato che i colloqui tecnici tra le parti iraniane e americane si terranno oggi, domenica, in Svizzera con la partecipazione del primo ministro e del capo dell'esercito pakistano .