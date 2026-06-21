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Il regime sionista ha confermato la morte dei suoi militari

21 giugno 2026 - 11:37
News ID: 1829892
Source: ABNA24
Il regime sionista ha confermato la morte dei suoi militari

Un portavoce dell'esercito del regime sionista ha annunciato che un militare della 401ª brigata corazzata e un altro militare dell'unità d'élite Maglan sono stati uccisi in combattimenti con i combattenti di Hezbollah in Libano .

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita il Centro informazioni palestinese, il portavoce dell'esercito degli occupanti di Gerusalemme ha annunciato che un militare della 401ª brigata corazzata e un altro militare dell'unità d'élite Maglan sono stati uccisi negli scontri nel sud del Libano .

Ciò avviene mentre i media del regime sionista hanno anche riportato ieri la morte e il ferimento di alcuni militari di questo regime in combattimenti con i combattenti di Hezbollah in Libano .

Ieri queste fonti hanno riportato la morte di un militare dell'esercito del regime sionista e il ferimento di altre 11 persone in un incidente di sicurezza nel sud del Libano .

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