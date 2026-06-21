Il regime sionista ha confermato la morte dei suoi militari

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita il Centro informazioni palestinese, il portavoce dell'esercito degli occupanti di Gerusalemme ha annunciato che un militare della 401ª brigata corazzata e un altro militare dell'unità d'élite Maglan sono stati uccisi negli scontri nel sud del Libano .
Ciò avviene mentre i media del regime sionista hanno anche riportato ieri la morte e il ferimento di alcuni militari di questo regime in combattimenti con i combattenti di Hezbollah in Libano .
Ieri queste fonti hanno riportato la morte di un militare dell'esercito del regime sionista e il ferimento di altre 11 persone in un incidente di sicurezza nel sud del Libano .
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