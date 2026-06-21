Netanyahu vieta ai ministri del gabinetto sionista di criticare Trump

Secondo l'agenzia di stampa Abna, funzionari sionisti hanno riferito che Benjamin Netanyahu, il primo ministro di questo regime, ha chiesto ai suoi ministri di astenersi dal criticare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Questo divieto nel gabinetto sionista arriva mentre, secondo i media occidentali, le tensioni tra Tel Aviv e Washington sul modo di affrontare l'Iran e Hezbollah sono in aumento.

Il sito sionista "i24 News" ha scritto al riguardo che l'amministrazione Trump e la sua squadra di negoziatori fraintendono l'ideologia che muove l'Iran e Hezbollah.

Secondo funzionari sionisti, Tel Aviv teme che l'Iran possa utilizzare qualsiasi potenziale accordo con gli Stati Uniti per ricostruire la propria economia e rafforzare le proprie capacità militari, in cambio di concessioni limitate sul suo programma nucleare e sul sostegno ai suoi alleati nella regione.

Secondo Al Jazeera, il malcontento negli ambienti politici e di sicurezza del regime sionista per il modo in cui l'amministrazione Trump gestisce i dossier iraniano e libanese è aumentato dopo che Washington ha raggiunto un memorandum d'intesa con Teheran. Itamar Ben-Gvir, il ministro estremista della Sicurezza interna nel gabinetto di Netanyahu, lunedì scorso ha dichiarato: "L'accordo di Trump non ci vincola."

Ha aggiunto che Israele non è un vassallo degli Stati Uniti e che Tel Aviv non è parte di questo accordo. Bezalel Smotrich, un altro ministro estremista del regime sionista, ha anche dichiarato che questo accordo è negativo per Israele. Ha esortato Israele a continuare da solo la lotta contro l'Iran.

In risposta, Trump in un'intervista al sito Axios ha dichiarato che se non fosse stato per lui, Israele sarebbe stato spazzato via. In altre osservazioni, Trump ha riconosciuto il suo disaccordo con Netanyahu e gli ha consigliato di essere "calmo e razionale" in Libano. Ha definito "cattivi" i continui attacchi del regime sionista al Libano .