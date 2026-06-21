Martirio del cameraman di Al Jazeera nell'attacco del regime sionista a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita il Centro informazioni palestinese, in seguito a un attacco aereo del regime sionista contro un edificio residenziale nel "blocco 3" del campo di Al-Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, il cameraman della rete Al Jazeera, Ahmed Washah, è stato ucciso.

Secondo quanto dichiarato da questo media, nell'attacco sono stati uccisi almeno 3 palestinesi e molti altri sono rimasti feriti.

Secondo i rapporti sul campo, i nomi dei martiri di questo attacco sono: Ahmed Washah, Sabai Abu Husseina e Abdurrahman Abu Gharqud.