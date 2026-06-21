Secondo l'agenzia di stampa Abna, Tucker Carlson, il noto conduttore e commentatore americano, nelle sue dichiarazioni sul sabotaggio del regime sionista al recente memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, ha affermato che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, sa bene che l'unica parte che può ostacolare il raggiungimento di un accordo con l'Iran non è il Congresso americano, ma il governo israeliano .

Ha aggiunto: "Come Israele ha sabotato in numerosi casi in passato, cercherà di interrompere il processo di accordo e impedirne la finalizzazione" .

Queste dichiarazioni arrivano mentre oggi è prevista in Svizzera la prima sessione specializzata e tecnica tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan.

Giovedì Carlson ha anche paragonato il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti alla crisi di Suez del 1956, affermando: "Venerdì, gli Stati Uniti hanno ufficialmente riconosciuto che l'Iran è un attore determinante, e questo cambia tutto" .

Riferendosi al recente memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, Carlson ha sottolineato: "Ma con questo accordo, gli Stati Uniti hanno dimostrato che, pur possedendo il miglior, più grande e più costoso esercito del mondo, non hanno la potenza militare necessaria per imporre la loro volontà alla trentaquattresima economia più grande del mondo" .

Questo conduttore americano ha infine trasmesso chiaramente il messaggio che, proprio come la crisi di Suez rivelò il tramonto dell'Impero britannico, questo memorandum ha anche mostrato il declino dell'Impero americano .