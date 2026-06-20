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La Gran Bretagna definisce «odiosi» le dichiarazioni di un ministro sionista

20 giugno 2026 - 14:03
News ID: 1829480
Source: ABNA24
La Gran Bretagna definisce «odiosi» le dichiarazioni di un ministro sionista

Il ministro degli Esteri britannico ha reagito alle dichiarazioni controverse di funzionari e ministri del regime sionista riguardo al Libano, definendole odiose.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il «Centro informazioni palestinese», Cooper ha scritto sul suo account personale: «Dare fuoco a tutto il Libano è una dichiarazione orribile e odiosa da parte di un ministro del (regime) israeliano, che è giustamente stato sanzionato dal governo britannico.»

Va notato che dopo l'uccisione di quattro soldati sionisti in un'operazione di Hezbollah e anche a causa delle pressioni su Tel Aviv per fermare gli attacchi in Libano, Itamar Ben-Gvir, il ministro della Sicurezza Interna del regime, Smotrich, il ministro delle Finanze, e diversi altri funzionari sionisti hanno chiesto la distruzione completa del Libano e l'incendio di questo paese.

Ben-Gvir in precedenza aveva attaccato gli attivisti della «Flottiglia globale della resilienza» per rompere l'assedio di Gaza, li aveva insultati e aveva persino ordinato di aggredirli, cosa che lo ha portato ad essere inserito nella lista nera delle sanzioni di alcuni paesi europei.

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