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Vance: Speriamo in Progressi sul Dossier Nucleare Iraniano e il Cessate il Fuoco in Libano

21 giugno 2026 - 11:42
News ID: 1829900
Source: ABNA24
Vance: Speriamo in Progressi sul Dossier Nucleare Iraniano e il Cessate il Fuoco in Libano

Il vicepresidente americano, riferendosi agli sviluppi nella regione, ha espresso la speranza che si registrino progressi sul dossier nucleare iraniano e sulla questione del cessate il fuoco in Libano.

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita Al Jazeera, JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che Libano e Israele vogliono la sicurezza.

Ha detto: "Speriamo di ottenere progressi sul dossier nucleare iraniano e anche sulla questione del cessate il fuoco in Libano" .

Vance ha detto: "Sono diretto in Svizzera; anche la delegazione iraniana è appena arrivata lì, e i colloqui continueranno per due giorni."

Anche la CNN ha riferito pochi minuti fa che Vance ha lasciato la base aerea congiunta Andrews alla volta della Svizzera per partecipare ai negoziati con l'Iran .

Queste dichiarazioni di Vance arrivano mentre l'accordo di cessate il fuoco non è unilaterale e il regime sionista continua a violarlo in Libano.

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