Vance: Speriamo in Progressi sul Dossier Nucleare Iraniano e il Cessate il Fuoco in Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita Al Jazeera, JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che Libano e Israele vogliono la sicurezza.

Ha detto: "Speriamo di ottenere progressi sul dossier nucleare iraniano e anche sulla questione del cessate il fuoco in Libano" .

Vance ha detto: "Sono diretto in Svizzera; anche la delegazione iraniana è appena arrivata lì, e i colloqui continueranno per due giorni."

Anche la CNN ha riferito pochi minuti fa che Vance ha lasciato la base aerea congiunta Andrews alla volta della Svizzera per partecipare ai negoziati con l'Iran .

Queste dichiarazioni di Vance arrivano mentre l'accordo di cessate il fuoco non è unilaterale e il regime sionista continua a violarlo in Libano.