Meloni a Trump: Essere tuo amico non ha certo aiutato la mia popolarità

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano, ha reagito alle parole ironiche del Presidente degli Stati Uniti nei suoi confronti e ha dichiarato che l'amicizia con Donald Trump «certamente» non ha contribuito alla sua popolarità in Italia.

Dopo che il Presidente degli Stati Uniti ha messo in dubbio la sua popolarità politica, Meloni, in una dichiarazione su Instagram, ha detto che gli «attacchi (verbali) continui e senza motivo» di Trump sono «senza senso».

La Presidente del Consiglio italiano ha dichiarato: «Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tuo amico non mi ha certamente aiutato, e non dipende dalla mia relazione con te. La mia popolarità non ha niente a che fare con te. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua popolarità.»

Ha poi aggiunto che Roma prende le sue decisioni in base agli interessi nazionali dell'Italia.

Ciò arriva dopo che sabato Trump aveva dichiarato che Meloni, impedendo agli Stati Uniti di utilizzare le basi aeree italiane per l'aggressione militare americana contro l'Iran, ha creato «un grande problema logistico».

Negli ultimi giorni, Trump, insultando Giorgia Meloni, ha detto: «Mi ha supplicato di fare una foto con lei! Voleva tantissimo fare una foto con me. Non ero affatto disposto a farlo, ma mi è dispiaciuta per lei!»