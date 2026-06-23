Atwan ha analizzato: il segreto della vittoria iraniana nell'aggressione americano-sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Ra'i al-Yawm, Abdel Bari Atwan, analista di questioni regionali, riferendosi alla pubblicazione di un sondaggio sionista secondo cui il 92% degli israeliani considera l'Iran il vincitore della guerra recente, ha sottolineato che questi risultati hanno mostrato che le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, sul raggiungimento di grandi successi sono false, e che la vittoria iraniana significa la sconfitta della parte avversaria, ovvero Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, e Benjamin Netanyahu.

Atwan ha definito questo sondaggio un duro colpo all'orgoglio israeliano e ha sottolineato che i suoi risultati sono un'ulteriore conferma della stupidità del presidente americano, della sua amministrazione e dei suoi consiglieri riguardo al più grande inganno di Israele ai loro danni, nonché del fallimento della strategia israeliana che Netanyahu aveva promosso dopo l'operazione «Tempesta di Al-Aqsa».

Secondo questo rapporto, questa ammissione diretta e chiara nel sondaggio della più antica università del regime sionista non solo rivela le bugie di Netanyahu e dell'unità di intelligence 8200, ma smaschera anche le sciocchezze arabe e americane e la fiducia assoluta nella superiorità informativa, politica e militare di Israele.

Atwan vede il segreto di questa vittoria nella fede, nella fiducia in se stessi, nella seria preparazione al combattimento e al sacrificio per affrontare l'aggressione e nella resistenza fino all'ultima goccia del loro sangue puro, e riferendosi alla vergogna di alcuni regimi arabi per la loro incapacità di comprendere questa realtà, aggiunge che la prova più grande di queste vergogne è stata l'emissione di dichiarazioni da parte di 21 governi arabi nei primi giorni di guerra che condannavano gli attacchi iraniani contro basi americane in alcuni paesi arabi. Mentre questi stessi paesi non hanno osato condannare nemmeno con una parola l'aggressione americano-sionista contro l'Iran islamico, la violazione della sua sovranità e l'uccisione di migliaia dei suoi cittadini.

Atwan, affermando che la prova della vittoria iraniana in questa guerra non ha bisogno di un sondaggio di un'università israeliana, ha aggiunto che questa vittoria è scritta sul muro dello Stretto di Hormuz, sulla superficie delle acque del Golfo Persico e del Mar Arabico, sullo Stretto di Bab el-Mandeb, e nei quartieri distrutti di Tel Aviv, Haifa e Dimona.

Ha continuato dicendo che se l'esito della guerra fosse stato opposto, Trump non avrebbe fatto ricorso a mediatori arabi e musulmani e non li avrebbe supplicati per un cessate il fuoco e la sua estensione, e per ritirarsi da tutte le sue vigliacche minacce di distruggere l'Iran e di aprire su di esso le porte dell'inferno.