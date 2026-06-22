Pakistan: L'Iran è sincero nel sostenere la pace in Medio Oriente

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita Al Jazeera, Shahbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, domenica dopo la conclusione del primo round di negoziati in Svizzera ha dichiarato che la leadership iraniana continua con sincerità gli sforzi per sostenere la pace in Medio Oriente.

Ha osservato: Credo che la leadership iraniana sia veramente sincera nel sostenere la pace nella regione.

Sharif ha allo stesso tempo affermato che anche il presidente americano Donald Trump lo è, e non ha dubbi che sia un uomo di pace.

Sharif ieri, riferendosi ai negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, ha detto che «siamo testimoni di un grande giorno per la pace globale».

Il Primo Ministro del Pakistan ha aggiunto: I dialoghi tra Iran e America non solo ridurranno le tensioni regionali, ma potrebbero anche portare a stabilità e pace duratura a livello mondiale. Gli sforzi intensivi hanno portato all'incontro tra Washington e Teheran a Bürgenstock, e potremmo tornare con una proposta di pace.