New York Times: La provocazione bellica dell'America ha consolidato il potere dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il giornale The New York Times ha riferito: Cosa è cambiato dopo quattro mesi dall'inizio della guerra contro l'Iran? Non è cambiato molto. Il programma nucleare iraniano è rimasto intatto, il destino dei missili balistici è stato rinviato a successive trattative, e le forze legate all'Iran sono ancora presenti nella regione.

In questo rapporto si legge: Questo accordo non riflette la superiorità militare dell'America, ma al contrario dimostra la limitatezza del potere americano nel proseguire le tensioni. Teheran è riuscita a trasformare una delle sue debolezze in una nuova fonte di forza nello Stretto di Hormuz. Questa guerra ha mostrato la forza dell'Iran nell'utilizzare lo Stretto di Hormuz come una leva di pressione strategica.

Nel prosieguo del rapporto si sottolinea: Secondo l'accordo tra Iran e America, Teheran ottiene importanti risultati economici, tra cui la revoca del blocco navale, la creazione di un fondo per la ricostruzione del valore di 300 miliardi di dollari e lo sblocco dei beni congelati.