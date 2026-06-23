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Affermazione di Tel Aviv: Trump limita gli attacchi israeliani

23 giugno 2026 - 10:56
News ID: 1830768
Source: ABNA24
Affermazione di Tel Aviv: Trump limita gli attacchi israeliani

La televisione del regime sionista ha riferito che Trump ha imposto restrizioni ai movimenti dell'esercito di questo regime su tutti i fronti.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la televisione del regime sionista ha riferito che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, sta limitando i movimenti di Israele non solo in Libano ma su tutti i fronti, e che queste restrizioni contro l'esercito e il gabinetto del regime sionista stanno aumentando in vari settori.

Secondo una nuova direttiva delle autorità politiche rivolta all'esercito del regime, le azioni militari contro Beirut e Tiro sono vietate e devono essere limitate all'interno della linea gialla.

Un alto funzionario del regime sionista in un'intervista al canale 13 israeliano ha dichiarato: «Il messaggio che abbiamo ricevuto dagli americani nelle ultime settimane è chiaro: non c'è più libertà d'azione incondizionata.»

Va notato che una delle condizioni principali dell'Iran nell'accordo con l'America era la cessazione degli attacchi del regime sionista contro il Libano.

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