Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la televisione del regime sionista ha riferito che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, sta limitando i movimenti di Israele non solo in Libano ma su tutti i fronti, e che queste restrizioni contro l'esercito e il gabinetto del regime sionista stanno aumentando in vari settori.

Secondo una nuova direttiva delle autorità politiche rivolta all'esercito del regime, le azioni militari contro Beirut e Tiro sono vietate e devono essere limitate all'interno della linea gialla.

Un alto funzionario del regime sionista in un'intervista al canale 13 israeliano ha dichiarato: «Il messaggio che abbiamo ricevuto dagli americani nelle ultime settimane è chiaro: non c'è più libertà d'azione incondizionata.»

Va notato che una delle condizioni principali dell'Iran nell'accordo con l'America era la cessazione degli attacchi del regime sionista contro il Libano.