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Il ministro della Difesa del Pakistan: l'accordo tra Iran e USA potrebbe portare all'arresto di Netanyahu

23 giugno 2026 - 10:56
News ID: 1830770
Source: ABNA24
Il ministro della Difesa del Pakistan: l'accordo tra Iran e USA potrebbe portare all'arresto di Netanyahu

Il ministro della Difesa del Pakistan ha dichiarato che l'accordo tra Iran e Stati Uniti potrebbe porre fine alla vita politica di Netanyahu.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, Khawaja Muhammad Asif, il ministro della Difesa del Pakistan, ha dichiarato: «Israele sta cercando di sabotare l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, e questo accordo segnerà la fine politica di Netanyahu e forse il suo arresto.»

Ha anche sottolineato: «Netanyahu ha commesso un genocidio in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e in Libano, e gli alleati occidentali di Israele sono complici e coautori di Tel Aviv in questi crimini.»

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