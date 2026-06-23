Il ministro della Difesa del Pakistan: l'accordo tra Iran e USA potrebbe portare all'arresto di Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, Khawaja Muhammad Asif, il ministro della Difesa del Pakistan, ha dichiarato: «Israele sta cercando di sabotare l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, e questo accordo segnerà la fine politica di Netanyahu e forse il suo arresto.»

Ha anche sottolineato: «Netanyahu ha commesso un genocidio in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e in Libano, e gli alleati occidentali di Israele sono complici e coautori di Tel Aviv in questi crimini.»