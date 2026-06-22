Gli ultimi dettagli dei negoziati tra Iran e America dal ministro degli Esteri pachistano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Muhammad Ishaq Dar, ministro degli Esteri del Pakistan, in interviste ad Al Arabiya e Al Hadath ha sottolineato: Iran e America sono giunti alla conclusione che la soluzione della crisi risiede nella diplomazia.

Ha aggiunto: Hanno raggiunto la fase del successo. L'America ha chiesto il trasferimento delle scorte di uranio dall'Iran, e abbiamo trovato una soluzione per ridurre il livello di arricchimento delle scorte di uranio iraniane. Queste scorte rimangono sepolte sottoterra.

Il ministro degli Esteri pachistano ha dichiarato: Credo che la questione delle scorte di uranio possa essere risolta in uno dei tre gruppi tecnici. Il Pakistan è riuscito per la prima volta in 47 anni a organizzare un incontro tra America e Iran. La guerra tra loro è stata terribile e ha avuto conseguenze negative sull'economia.

Ha dichiarato: Tre gruppi tecnici partecipano ai negoziati e consultano sul dossier nucleare, i beni bloccati e il Libano. La situazione nello Stretto di Hormuz deve tornare allo stato prebellico. Durante un periodo di 60 giorni, nessun dazio verrà applicato nello Stretto di Hormuz e le navi potranno attraversare quest'area.

Il ministro degli Esteri pachistano ha aggiunto: Anche la Cina è d'accordo sul libero passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz senza dazi. Attualmente, le navi possono viaggiare in entrambe le direzioni, e non vengono applicati dazi oltre alle spese per il passaggio o i servizi. Gli attacchi provocatori di Israele al Libano devono cessare. Abbiamo anche concordato con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto e Turchia la riattivazione della questione della Striscia di Gaza.

Ha dichiarato: Il presidente americano Donald Trump ha supervisionato personalmente i negoziati. Speriamo che questo processo proceda positivamente. La nostra stima è che la prossima fase dei negoziati tra Iran e America sarà la più difficile. Siamo fiduciosi che possano raggiungere un accordo finale poiché ciò è nell'interesse di tutti. Non ci sono punti negativi nel memorandum d'intesa tra loro. La questione delle sanzioni contro l'Iran sarà esaminata bilateralmente con l'America. Arabia Saudita, Qatar, Egitto ed Emirati Arabi Uniti sostengono gli sforzi di mediazione. L'Iran ha espresso soddisfazione per il processo negoziale e ha accettato di ridurre il livello di arricchimento delle sue scorte.