Carlson: Non ho più legami con i repubblicani; loro sono sostenitori di Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Quds al-Arabi, Tucker Carlson, giornalista e attivista politico americano, ha annunciato che non sostiene più il Partito Repubblicano, poiché i leader di questo partito prendono decisioni che tengono maggiormente conto degli interessi del regime sionista piuttosto che degli interessi del popolo americano.

Egli, che è stato uno dei più importanti sostenitori dei repubblicani per oltre tre decenni, ha sottolineato: «Non posso più giustificare la posizione di questo partito dopo la guerra con l'Iran. Questa guerra è stata condotta nell'interesse di Israele e contro gli interessi dell'America.»

Carlson ha anche precisato: «Non sosterrò i repubblicani nelle prossime elezioni di medio termine. Allo stesso tempo, non sostengo nemmeno i democratici.»

Lui, che aveva sostenuto Trump alle ultime elezioni, dopo l'aggressione militare americano-sionista contro l'Iran, ha espresso rammarico per questo sostegno.

Carlson ha detto: «Ho sostenuto i repubblicani per 35 anni, ma non più. Credo che molte altre persone smetteranno anche loro di sostenerli.»