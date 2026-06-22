Berlino: Trump è il colpevole della chiusura dello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia di stampa DPA, Boris Pistorius, ministro della Difesa tedesco, oggi domenica in un'intervista alla rete televisiva ARD ha dichiarato: L'apertura dello Stretto di Hormuz, o meglio il passaggio sicuro attraverso di esso, è nell'interesse dell'Europa, nell'interesse del nostro approvvigionamento energetico e del nostro miglioramento economico.

Il ministro della Difesa tedesco ha aggiunto in proposito che qualsiasi accordo per la riapertura di questo stretto necessita del sostegno dell'Iran e dell'Oman.

In proposito ha aggiunto che Trump è il colpevole del blocco dello Stretto di Hormuz.