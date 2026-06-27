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Il presidente americano sconfitto non rispetta i principi della negoziazione o del cessate il fuoco

27 giugno 2026 - 10:07
News ID: 1831958
Source: ABNA24
Il presidente americano sconfitto non rispetta i principi della negoziazione o del cessate il fuoco

Ibrahim Azizi in un messaggio ha sottolineato che il presidente americano sconfitto ha dimostrato di non rispettare i principi della negoziazione o del cessate il fuoco.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ibrahim Azizi, presidente della commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento, ha scritto sulla sua pagina personale su uno dei social network: Gli Stati Uniti hanno nuovamente attaccato l'Iran nel mezzo dei negoziati.

Azizi ha aggiunto: Il presidente americano sconfitto ha dimostrato di non rispettare i principi della negoziazione o del cessate il fuoco.

Ha precisato: Questa violazione spericolata del cessate il fuoco, come sempre, porterà al loro ritiro e al loro pentimento.

Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento ha sottolineato: Il gioco delle colpe non funziona più.

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