Il presidente americano sconfitto non rispetta i principi della negoziazione o del cessate il fuoco

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ibrahim Azizi, presidente della commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento, ha scritto sulla sua pagina personale su uno dei social network: Gli Stati Uniti hanno nuovamente attaccato l'Iran nel mezzo dei negoziati.
Azizi ha aggiunto: Il presidente americano sconfitto ha dimostrato di non rispettare i principi della negoziazione o del cessate il fuoco.
Ha precisato: Questa violazione spericolata del cessate il fuoco, come sempre, porterà al loro ritiro e al loro pentimento.
Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento ha sottolineato: Il gioco delle colpe non funziona più.
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