Mokhber: La bussola di alcuni vicini mostra ancora amici e nemici capovolti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema, in seguito alla dichiarazione tendenziosa del Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico, e anche a seguito delle ripetute violazioni del primo punto dell'intesa da parte degli Stati Uniti e del regime sionista, ha scritto sulla sua pagina personale: La dichiarazione del Consiglio di Cooperazione è un altro errore e un allineamento con colui che ha sacrificato la sicurezza della regione alla sua aggressione. La bussola di alcuni vicini mostra ancora amici e nemici capovolti.

Mokhber ha aggiunto: L'accordo, sia con gli Stati Uniti che con i satelliti del sud del Golfo Persico, è una catena; se un anello si rompe, l'intera catena si scioglierà nel fuoco.