Rappresentante del Libano: Israele cerca di scatenare una guerra civile in Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Amin Shari, deputato libanese vicino a Hezbollah, ha sottolineato: La posizione di questo partito riguardo all'opposizione ai negoziati diretti con il regime sionista è costante.

Ha aggiunto: Israele sta cercando di ottenere ciò che non è riuscito a raggiungere attraverso il conflitto militare scatenando una guerra tra il popolo libanese. Tel Aviv vuole ottenere maggiori concessioni dal Libano.

Shari ha dichiarato: Il consenso di Hezbollah allo schieramento dell'esercito libanese a sud del fiume Litani è condizionato al ritiro completo del regime sionista dall'area.

In precedenza, anche Ahmad Qabalan, il mufti ja'farita del Libano, aveva avvertito in una dichiarazione che l'accordo tra il suo governo e il regime sionista con la mediazione degli Stati Uniti è la «peggiore catastrofe nazionale» nella storia del Libano e non ha alcuna legittimità.

Ha aggiunto che l'attuale governo libanese rappresenta solo se stesso, non il popolo libanese.

Qabalan ha proseguito: Il pericolo di questa questione è che questo quadro di accordo conferisce praticamente all'esercito sionista una sorta di tutela sulle azioni dell'esercito e sui territori occupati del Libano, e riconosce implicitamente la sovranità di Tel Aviv sulle aree che ha occupato.