Il mufti ja'farita del Libano: L'accordo del governo di Beirut con Israele è la peggiore catastrofe nazionale

Secondo l'agenzia di stampa Abna, «Ahmad Qabalan», il mufti ja'farita del Libano, ha avvertito in una dichiarazione che l'accordo tra il governo libanese e «Israele» terrorista, con la mediazione degli Stati Uniti, è la «peggiore catastrofe nazionale» nella storia del Libano e non ha alcuna legittimità.

Ha aggiunto che l'attuale governo libanese rappresenta solo se stesso, non il popolo libanese.

Qabalan ha proseguito: Il pericolo di questa questione è che questo quadro di accordo conferisce praticamente all'esercito israeliano terrorista una sorta di tutela sulle azioni dell'esercito e sui territori occupati del Libano, e riconosce implicitamente la sovranità di Israele sulle aree che ha occupato.

Ha anche definito ciò che accade dietro le quinte dei negoziati di Washington tra il governo libanese e il regime israeliano come «catastrofe su catastrofe» e ha sottolineato che non accetterà mai la sua attuazione nella realtà.

Il mufti ja'farita del Libano ha proseguito affermando che «coloro che impediscono all'esercito libanese di difendere il paese, in realtà cercano di sacrificare l'esercito attraverso questa catastrofe nazionale», e ha aggiunto: la leadership attuale ha gettato il Libano in una scatola nera [di incertezza e segretezza] e ha consegnato le chiavi della sovranità del paese a Washington e Tel Aviv.

Qabalan ha concluso dicendo: A prescindere dal prezzo di questo vergognoso accordo, questo piano non sarà mai realizzato.