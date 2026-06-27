Reazione di Hezbollah alla firma di un accordo quadro tra il governo libanese e il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Hassan Fadlallah, membro del blocco « Fedeltà alla Resistenza » nel Parlamento libanese, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla firma di un accordo quadro tra il governo libanese e il regime sionista a Washington.
In questa dichiarazione si afferma: Avvertiamo fermamente riguardo al percorso politico e di sicurezza dei negoziati con il regime sionista, poiché indebolisce la sovranità del Libano e provoca pericolose divisioni interne.
Hassan Fadlallah ha sottolineato: Chiediamo al governo libanese di ritirare i suoi negoziati diretti con il regime sionista e tutte le decisioni che ha preso contro il suo stesso popolo, perché ciò che sta intraprendendo ora è un processo di concessioni gratuite e di continuo arretramento che porterà alla distruzione del paese e servirà solo gli interessi del nemico.
Ha precisato: Quanto sostenuto da uno dei canali televisivi e suggerito e diffuso da alcuni ambienti noti, secondo cui la posizione del Libano sui negoziati sarebbe stata definita in incontri tra Hassan Fadlallah, il maggior generale «Hassan Shaker» e il brigadiere generale «André Rhal», è completamente e radicalmente falso e non ha alcuna attinenza con la realtà. Questa affermazione è completamente contraria a quanto è stato comunicato ai funzionari competenti nella leadership libanese; una questione che sottolinea la posizione di Hezbollah contro i negoziati diretti con il nemico israeliano.
Questo deputato libanese ha osservato: Netanyahou in realtà stava negoziando con se stesso. L'attuale governo libanese non possiede legittimità legale e non dispone degli strumenti necessari per dettare ordini. Questo governo non potrà attuare l'accordo firmato con il nemico a Washington, a meno che non entri in una guerra civile con il sostegno degli Stati Uniti. Il governo ha fatto un regalo al nemico israeliano che in pratica non avrà alcun effetto.
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