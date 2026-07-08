Donald Trump: Non voglio interagire con l'Iran / Il memorandum è terminato

Secondo l'agenzia ABNA citando Al Jazeera – Donald Trump, il presidente americano che durante l'intero processo negoziale con l'Iran ha costantemente sabotato e commesso numerose aggressioni contro questo paese, ha dichiarato senza mezzi termini che non vuole più interagire con l'Iran.

Il presidente americano, ripetendo la sua retorica volgare e ripugnante contro i funzionari iraniani, che contrariamente al discorso internazionale è diventata una consuetudine nel suo lessico politico, ha affermato che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è terminato.

Egli, che durante i negoziati con l'Iran ha più volte aggredito questo paese e ha scatenato le due guerre più recenti – di 12 giorni e di 40 giorni – alla vigilia delle sue affermazioni secondo cui i negoziati stavano dando frutti, dichiarando di non voler interagire con gli iraniani, ha anche affermato che se gli iraniani avessero armi nucleari, le userebbero.

Trump ha anche accennato alle posizioni dei paesi membri della NATO e ha detto che questa alleanza ha ottenuto tutto gratuitamente.