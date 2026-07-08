Racconto di un cittadino turco sulla cerimonia dei funerali del leader martire: L'unità del popolo iraniano ha sorpreso i nemici

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Turan, un cittadino turco che si era recato in Iran per partecipare alla cerimonia dei funerali del leader martire della Rivoluzione Islamica, in un'intervista, riferendosi alla sua presenza a questa cerimonia, ha dichiarato: «Sono Turan, dalla Turchia, e sono venuto in Iran per la cerimonia del mio amato leader.»

Riferendosi all'unità del popolo iraniano durante i funerali, ha aggiunto: «Il popolo iraniano si è unito e ha vinto la guerra. Le televisioni di tutto il mondo hanno visto l'unità del popolo iraniano e tutti sono rimasti sorpresi. Soprattutto gli stranieri e gli iraniani residenti in Turchia – tutti tornavano e venivano in Iran per partecipare a questa cerimonia.»

Turan, citando un programma televisivo in Turchia, ha detto: «Ho visto in televisione in Turchia che un cittadino di Tabriz, che era stato condannato a due anni di reclusione ed era fuggito all'estero, ha detto: "Torno nel mio paese". Gli hanno chiesto: "Ti arresteranno, perché torni?" Ha risposto: "Anche se mi arrestano, devo andare e stare con la mia gente in Iran, oppormi all'America e a Israele, e non permettere che questo popolo rimanga solo e che l'America venga a distruggere il nostro paese."»

La solidarietà del popolo turco con l'Iran

Questo cittadino turco ha dichiarato: «Quando iniziò la guerra imposta contro l'Iran, i cuori di 85 milioni di turchi bruciavano e sono sempre stati con il popolo iraniano. In tutte le città della Turchia, migliaia di persone manifestavano gridando "Morte all'America, morte a Israele, e sosteniamo i nostri fratelli iraniani".»

Ha aggiunto: «Gli iraniani che sono fuggiti dall'Iran hanno affittato uno studio a Istanbul per fare propaganda contro l'Iran, ma i giovani turchi e stambulioti hanno detto loro: "Qui non potete parlare contro i fratelli musulmani iraniani. Questa è la Turchia, non vi permetteremo di manifestare qui." Sono fuggiti per paura della loro vita, e le immagini della loro fuga sono state trasmesse in televisione.»