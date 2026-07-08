VIDEO | Il corpo puro del leader martire della Rivoluzione è giunto al portico dorato del santuario dell'Imam Ali (as)

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Il corpo puro del leader martire della Rivoluzione Islamica è giunto davanti al portico dorato del santuario del Principe dei Credenti, l'Imam Ali (as), e la cerimonia di visita (Ziyarat) si è svolta con la recitazione della Ziyarat Aminullah in un'atmosfera colma di tristezza e spiritualità.