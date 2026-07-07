Il leader martire dell'Iran era l'ispiratore della strategia di resistenza / L'America non potrà mai spezzare la nazione iraniana

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), Oleg Roy, famoso scrittore russo che in precedenza ha scritto oltre 140 libri, tra cui un libro sul generale martire Qasem Soleimani, ha lodato la personalità e il pensiero di Sua Santità l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader martire della Repubblica Islamica dell'Iran.

Ha aggiunto: attualmente sto valutando di raccogliere nuovamente tutti i documenti che avevo durante il lavoro sul libro riguardante il generale Soleimani e di scrivere un seguito su l'ayatollah Khamenei – lo stesso leader che è stato il fondamento e l'ispirazione della vita di Qasem Soleimani, che pensava diversi passi avanti ed era un grande stratega.

Questo attivista sociale e creatore di serie animate popolari in Russia, riferendosi alla sua collaborazione a un progetto di animazione in Iran, ha dichiarato: vedo che i giovani iraniani non si sono arresi; nelle loro opere non disegnano la guerra, ma raffigurano la pace, il sole e personaggi sorridenti, e questo è molto prezioso. Il leader martire dell'Iran guidava il paese proprio in questa direzione. È vero che non è più tra noi, ma la sua via rimane e continuerà.

Roy ha osservato: l'America, o qualsiasi altro paese, non potrà mai spezzare la grande nazione iraniana. L'Iran, con la sua storia millenaria, sarà sempre per gli americani l'incarnazione della resistenza e della fermezza; l'Iran non si inginocchierà mai.

Questo scrittore, autore di oltre 90 romanzi per adulti e di più di 250 libri per bambini e ragazzi in Russia, ha ricordato: oggi, il governo americano completamente bugiardo guidato da Donald Trump inventa varie storie sull'Iran; sono abituati a mentire e fanno di tutto per presentare queste bugie come un pretesto per l'aggressione e una giustificazione dei loro obiettivi.

Ha proseguito, riferendosi alle continue menzogne di Trump: oggi il presidente americano Donald Trump cambia continuamente le sue parole e mente davanti alle telecamere, tanto che si prova vergogna per questa situazione. Io come scrittore, quando ascolto i suoi discorsi, interrompo la riproduzione, perché mi vergogno di questa quantità di bugie.

Questo scrittore russo, sottolineando che i calcoli dell'America e del regime israeliano riguardo all'Iran erano errati, ha osservato: gli iraniani non sono un popolo che si sottomette alle richieste degli aggressori.