Il commissario tecnico della nazionale egiziana di calcio: chi non comprende la sofferenza della Palestina non è un essere umano!

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA) citando l'agenzia di stampa palestinese «Shihab», Hossam Hassan, commissario tecnico della nazionale egiziana di calcio, nella conferenza stampa precedente alla partita della sua squadra contro l'Argentina negli ottavi di finale del Mondiale 2026, esprimendo solidarietà al popolo palestinese, ha dichiarato: chi non sente la sofferenza del popolo palestinese non è un essere umano.

Facendo riferimento alle condizioni umanitarie nella striscia di Gaza, ha aggiunto: il popolo palestinese vive all'aperto e in tende, ed è confrontato con le condizioni più dure.

Il commissario tecnico egiziano ha proseguito: è una vergogna per tutti noi che questo popolo sia stato lasciato solo in tali condizioni.

Ha aggiunto: la morte di migliaia di bambini e donne è molto dolorosa, in questa regione c'è carenza di cibo, malattie e problemi dovuti alle condizioni meteorologiche, e questa sofferenza umana non ha fine.

Hassan, criticando i «doppi standard» in Occidente, ha dichiarato: in America, quando muore un animale, vengono avviate campagne per la protezione dei diritti degli animali e vengono sollevati slogan in difesa dei diritti degli animali, ma i palestinesi vengono uccisi e nessuno si preoccupa di ciò che sta accadendo.

Ha invitato la comunità internazionale a permettere al popolo palestinese di vivere in pace e ha sottolineato: per favore, lasciate che il popolo palestinese viva in pace e serenità; issare la bandiera palestinese è un messaggio di sostegno a questa nazione e di rivendicazione dei loro diritti.

Il commissario tecnico egiziano ha anche chiesto ai decisori del mondo di mettersi nei panni del popolo palestinese e ha detto: spero che ogni persona che prende decisioni, anche solo per un giorno, si immaginì al posto di questo popolo per comprendere l'entità della loro sofferenza e difficoltà.

In conclusione, ha utilizzato il Mondiale come il più grande evento sportivo del mondo e ha dichiarato: il mio messaggio nasce prima di tutto dall'umanità. Attraverso il calcio e il Mondiale, spero che questo messaggio arrivi al mondo: lasciate che il popolo palestinese viva; cerchiamo solo uno slogan semplice: «L'essere umano deve vivere».