Rappresentante del movimento Jihad islamico palestinese: il nostro rapporto con l'Imam Khamenei era un legame d'amore e di resistenza

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – «Nasser Abu Sharif», rappresentante del movimento Jihad islamico palestinese in Iran e membro dell'ufficio politico di questo movimento, a margine della conferenza internazionale «Imam Khamenei; il leader eterno della resistenza», in un'intervista al corrispondente di ABNA, riferendosi alla cerimonia d'addio al corpo del leader martire presso la moschea Imam Khomeini di Teheran, ha dichiarato: «La cerimonia in onore di questo martire è stata veramente grandiosa e si è svolta con l'ampia partecipazione di vari strati della popolazione, comprese diverse delegazioni islamiche. Questo è il minimo che noi e la comunità islamica possiamo fare per questo grande martire; poiché il suo curriculum, il suo percorso di vita e le sue azioni nel corso di molti anni meritano i più alti gradi di onore, rispetto e dedizione.»

Ha proseguito: «Per noi, come popolo palestinese, il rapporto con l'Imam Khamenei andava oltre queste parole; esisteva tra noi un legame autentico d'amore e una relazione speciale che sentivamo profondamente in ogni nostro incontro con lui. Solo ieri, a margine della cerimonia, ho stretto la mano all'ayatollah Ghomi, vice per le relazioni internazionali dell'ufficio della Guida Suprema. Mi ha detto che l'Imam Khamenei aveva un affetto speciale per noi e che si rallegrava sempre molto di incontrarci. Ho risposto che proviamo gli stessi sentimenti; lo amiamo dal profondo del cuore e nutriamo rispetto e devozione per lui, sia per la sua personalità che per le sue azioni.»

Il rappresentante del movimento Jihad islamico palestinese in Iran, augurando che Dio conceda all'Imam Khamenei la Sua misericordia e la Sua soddisfazione, ha aggiunto: «È stato un vero leader e ha guidato il progetto religioso, politico e di civiltà della comunità per trentasette anni. L'Imam Khamenei è riuscito a opporsi agli Stati Uniti d'America e alla loro natura arrogante nel momento del loro massimo potere – un paese che dal 1991 è la nazione più potente della storia dell'umanità, il cui bilancio della difesa supera il trilione di dollari e che dispone di immense capacità politiche, diplomatiche, mediatiche e culturali. Eppure, si è opposto a questa potenza, l'ha sfidata, l'ha sconfitta e l'ha costretta al tavolo delle trattative. Ciò testimonia una forza immensa e una grande conquista – una conquista che non è stata un evento momentaneo o transitorio, ma il frutto di una lotta lunga e continua.»

Nasser Abu Sharif, riferendosi al fatto che la Palestina e il Libano traggono esempio dall'Iran, ha dichiarato: «In Palestina abbiamo risorse limitate e siamo sotto occupazione; tuttavia, resistiamo a questa occupazione con mezzi modesti – una lotta in cui la Repubblica Islamica dell'Iran e il suo sostegno hanno avuto un ruolo centrale. Lo stesso vale per il confronto con il regime sionista in Libano. Pertanto, credo che le marce e le conferenze che stiamo vedendo siano solo il minimo del nostro dovere. Il suo ricordo è vivo nel cuore di tutti noi – sia come palestinesi che come musulmani – e credo che le vere dimensioni della personalità dell'Imam Khamenei si riveleranno gradualmente.»

Il membro dell'ufficio politico del movimento Jihad islamico palestinese ha osservato: «L'Imam Khamenei si è opposto alle vaste campagne di distorsione e ai grandi intrighi che hanno investito la regione. I media occidentali, sionisti e arabi cercano tutti di deformare l'immagine dell'Iran; tuttavia, credo che col tempo la verità emergerà e il vero posto di questo grande Imam – che conosciamo bene e di cui apprezziamo il valore – sarà riconosciuto. Chiedo a Dio l'Altissimo di concedergli i più alti gradi del Paradiso, accanto ai profeti e ai giusti, con la Sua misericordia e il Suo compiacimento.»