Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – la FIFA, con una decisione inaspettata e controversa, ha sospeso la squalifica di una partita del giocatore americano Folarin Balogun, che potrà quindi scendere in campo nella partita degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio per gli Stati Uniti.

Questo attaccante di 25 anni era stato espulso con cartellino rosso diretto durante la vittoria per 2-0 degli Stati Uniti contro la Bosnia ed Erzegovina, per un fallo sul difensore avversario Tarik Muhremović. La FIFA ha annunciato che la sua squalifica automatica di una partita sarà sospesa per un anno.

In una dichiarazione per giustificare questa misura, la FIFA afferma: «Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento disciplinare della FIFA, l'esecuzione della squalifica per questa partita è sospesa per un periodo di prova di un anno. Se Folarin Balogun commette un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio di eventuali sanzioni aggiuntive per la nuova infrazione.»

A prima vista, la giustificazione della FIFA può sembrare degna di considerazione alla luce di precedenti casi in cui la squalifica di un giocatore veniva rinviata al torneo successivo, ma la remissione di una squalifica durante un torneo non ha alcuna base legale secondo i regolamenti FIFA. Il caso di Balogun è chiaramente diverso – un cartellino rosso durante lo stesso Mondiale, molto probabilmente condonato sotto pressione politica; un'ipotesi rafforzata da fattori come i rapporti stretti e di lunga data tra la Casa Bianca e la FIFA, il ridicolo «Premio per la pace della FIFA» conferito a Trump da Infantino, e così via.

La questione diventa interessante quando Trump, in un messaggio, esprime la sua gioia, definisce la squalifica di questo giocatore una «grande ingiustizia» e scrive: «Ringrazio la FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver corretto una grande ingiustizia! Il Presidente Donald J. Trump.»

Belgio: Siamo perplessi; un atto contrario alla legge e al fair play!

Questa mossa ha fatto infuriare i belgi, e la federazione di questo paese ha pubblicato una dichiarazione tagliente: «L'Unione Reale Belga di Calcio è perplessa per la decisione della FIFA di dichiarare il giocatore americano squalificato (Folarin Balogun) idoneo a giocare nella partita Stati Uniti-Belgio di lunedì 6 luglio. La FIFA ha annunciato la sua decisione sulla base dell'articolo 27 del Regolamento disciplinare. Questo articolo afferma esplicitamente che il Comitato Disciplinare della FIFA può decidere di sospendere l'esecuzione di una sanzione disciplinare precedentemente irrogata.»