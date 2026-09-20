Il governo di Sanaa: qualsiasi escalation delle tensioni incontrerà una risposta più severa dello Yemen

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Mayadeen, «Omar al-Bukhaiti», portavoce del governo del cambiamento e della costruzione a Sanaa, in un colloquio con l'agenzia di stampa «Saba» di quel paese, ha annunciato che l'escalation delle misure dell'Arabia Saudita contro la Repubblica dello Yemen porterà a una reazione più forte e più severa da parte dello Yemen.
Ha poi detto: l'azione dell'Arabia Saudita di effettuare esplosioni per colpire i civili a Sanaa, la capitale dello Yemen, riflette il «comportamento barbaro» di Riyadh.
Al-Bukhaiti ha sottolineato: lo Yemen non esiterà a infliggere i colpi più severi al nemico per impedire l'escalation degli attacchi.
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