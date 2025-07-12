Martirio del più giovane ex prigioniero palestinese nella Striscia di Gaza

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), dall'alba di oggi, sabato, 16 palestinesi sono stati martirizzati nei bombardamenti aerei e di artiglieria del regime sionista su diverse aree della Striscia di Gaza, inclusi appartamenti residenziali e tende per sfollati a Deir al-Balah e Khan Younis.

Tra i martiri, c'era "Yousef al-Ziq", il più giovane ex prigioniero del mondo, che è stato martirizzato durante il bombardamento dell'appartamento della sua famiglia in via al-Thawra, nel centro di Gaza City.

Yousef è nato nel 2008 in una prigione del regime sionista, e il suo nome è legato alla lotta di sua madre, "Fatima al-Ziq", una palestinese liberata che lo ha dato alla luce dietro le sbarre.

Le forze di occupazione sioniste hanno arrestato Fatima al-Ziq il 20 maggio 2007 al valico di Beit Hanoun. Alla fine, ha completato la sua gravidanza in prigione in condizioni fisiche e psicologiche molto difficili, senza cure mediche adeguate, e ha dato alla luce suo figlio in uno degli ospediali di questo regime, mentre le sue mani e i suoi piedi erano legati con catene.

Nell'ottobre 2009, Yousef e sua madre furono rilasciati nell'ambito di un accordo di scambio di prigionieri. Questo accordo prevedeva il rilascio di 20 donne prigioniere palestinesi in cambio di un video di Gilad Shalit, un soldato sionista catturato.

In precedenza, il martire Yousef al-Ziq, in un'intervista con Al-Alam, aveva dichiarato: "Quando sono stato rilasciato dalla prigione avevo un anno e nove mesi, e ora ho 15 anni. Il mio messaggio al nemico è che, quando ero piccolo, ti ho resistito e, a Dio piacendo, resisterò anche da adulto e libereremo le terre occupate."