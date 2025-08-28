Il governo iracheno ritira la legge sull’Hashd al-Shaabi dal parlamento

Secondo l’agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), Hussein al-Battat, rappresentante della coalizione Stato di Diritto nel parlamento iracheno, ha annunciato oggi, mercoledì, che il governo iracheno ha ritirato la legge relativa alla strutturazione delle forze dell’Hashd al-Shaabi dal parlamento.

In un’intervista con l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”, ha dichiarato: “Il governo iracheno ha ritirato la legge sull’organizzazione dell’Hashd al-Shaabi dal parlamento senza fornire una ragione specifica.”

Al-Battat ha attribuito questa mossa a pressioni esercitate da alcuni paesi che cercano di impedire l’approvazione di questa legge.

Ha chiesto al parlamento iracheno di fare pressione sul governo affinché la legge venga nuovamente presentata al parlamento per la votazione.

Il rappresentante della coalizione Stato di Diritto nel parlamento iracheno ha sottolineato che è necessario evitare le pressioni interne ed esterne e approvare la legge sull’Hashd al-Shaabi.