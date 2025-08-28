Yahya Saree: Abbiamo colpito l’aeroporto di Lod con il missile “Palestina 2”

Secondo l’agenzia di stampa Mehr, citando Al-Masirah, Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato: «L’unità missilistica delle forze armate yemenite ha condotto un’operazione speciale colpendo l’aeroporto di Lod nella regione occupata di Jaffa con un missile balistico ipersonico Palestina 2.»

Ha aggiunto: «L’operazione ha avuto successo, costringendo milioni di sionisti a rifugiarsi nei rifugi e causando l’interruzione dei voli.»

Yahya Saree ha sottolineato: «Questa operazione è stata condotta a sostegno del popolo oppresso di Palestina e dei suoi combattenti, in risposta ai crimini di genocidio di massa e alla fame imposta agli abitanti di Gaza da parte del nemico israeliano.»

Il portavoce delle forze armate yemenite ha affermato: «Il riconoscimento globale delle sofferenze dei nostri fratelli a Gaza, causate dalla fame, dall’assedio e dagli attacchi, richiama la nazione araba e islamica a una grande responsabilità religiosa e storica. La nazione islamica, dal punto di vista religioso, umano ed etico, deve agire per porre fine alla fame, rimuovere l’assedio e fermare gli attacchi a Gaza.»

Yahya Saree ha dichiarato: «Lo Yemen, indipendentemente dalle sfide o dalle conseguenze, non abbandonerà la sua posizione di sostegno a Gaza finché l’assedio non sarà revocato e gli attacchi non saranno fermati.»