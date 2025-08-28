Erdoğan: I responsabili del massacro dei palestinesi saranno presto chiamati a rendere conto

Secondo l’agenzia di stampa Mehr, citando l’agenzia Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, ha dichiarato che coloro che ogni giorno uccidono palestinesi indifesi davanti alle telecamere, prima o poi dovranno rendere conto delle loro azioni.

Ha espresso queste parole mercoledì sera durante la cerimonia di laurea degli studenti della gendarmeria e delle forze della guardia costiera ad Ankara.

Erdoğan ha ribadito: «Le atrocità di cui Gaza è testimone e le scene di martirio di bambini innocenti e affamati spezzano il cuore di ogni persona con una coscienza.»

Ha aggiunto: «Gli assassini dei nostri fratelli palestinesi, colpiti quotidianamente con proiettili e bombe davanti alle telecamere, senza dubbio prima o poi saranno chiamati a rispondere delle loro azioni.»

Riferendosi alla prosecuzione degli attacchi del regime sionista, Erdoğan ha dichiarato: «Gli assassini sionisti e la loro insistenza nel continuare il massacro con arroganza suscitano la rabbia di tutti noi.»

Il presidente turco ha inoltre espresso rammarico e dolore per il fatto che un popolo oppresso venga massacrato davanti a quello che viene chiamato il mondo civilizzato.

Il regime sionista, con il sostegno degli Stati Uniti, dal 7 ottobre 2023 (15 Mehr 1402) ha scatenato una guerra sanguinosa contro la Striscia di Gaza, che, secondo fonti palestinesi, ha causato finora 62.895 martiri, 158.927 feriti, oltre 9.000 dispersi e centinaia di migliaia di sfollati.

Inoltre, a causa del blocco e della carestia imposti dai sionisti a questo popolo indifeso, finora 313 palestinesi, tra cui 119 bambini, sono stati martirizzati.