  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Attacchi aerei del regime sionista contro le postazioni delle forze di al-Jolani nella campagna di Damasco

28 agosto 2025 - 10:14
News ID: 1721334
Source: ABNA24
Attacchi aerei del regime sionista contro le postazioni delle forze di al-Jolani nella campagna di Damasco

Diverse postazioni di al-Jolani nei dintorni della capitale siriana sono state colpite da attacchi aerei israeliani.

Secondo l’agenzia di stampa Mehr, che cita la rete Al Jazeera, fonti locali in Siria hanno riferito che i caccia del regime sionista hanno colpito con diversi attacchi aerei la zona di al-Kiswah, nella periferia di Damasco.

Inoltre, le fonti hanno indicato che numerosi attacchi aerei sionisti hanno preso di mira anche l’area di Jabal al-Mani’ nella periferia occidentale di Damasco.

Fino al momento della trasmissione di questa notizia, non sono stati pubblicati rapporti sui danni o eventuali perdite.

Questo attacco avviene un giorno dopo che, martedì, la stessa area era stata colpita da un attacco israeliano, durante il quale sei militari affiliati ad al-Jolani sono stati uccisi.

Your Comment

You are replying to: .
captcha