Attacchi aerei del regime sionista contro le postazioni delle forze di al-Jolani nella campagna di Damasco

Secondo l’agenzia di stampa Mehr, che cita la rete Al Jazeera, fonti locali in Siria hanno riferito che i caccia del regime sionista hanno colpito con diversi attacchi aerei la zona di al-Kiswah, nella periferia di Damasco.

Inoltre, le fonti hanno indicato che numerosi attacchi aerei sionisti hanno preso di mira anche l’area di Jabal al-Mani’ nella periferia occidentale di Damasco.

Fino al momento della trasmissione di questa notizia, non sono stati pubblicati rapporti sui danni o eventuali perdite.

Questo attacco avviene un giorno dopo che, martedì, la stessa area era stata colpita da un attacco israeliano, durante il quale sei militari affiliati ad al-Jolani sono stati uccisi.