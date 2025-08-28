  1. Home
Hezbollah avverte sugli sforzi degli Stati Uniti per spingere l’esercito libanese contro il popolo

28 agosto 2025 - 10:19
News ID: 1721341
Source: ABNA24
In una dichiarazione dai toni duri, Hezbollah libanese ha messo in guardia contro le pressioni degli Stati Uniti per spingere l’esercito libanese a confrontarsi con il popolo e la resistenza del paese.

Secondo l’agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), Hezbollah libanese ha avvertito sugli sforzi degli Stati Uniti per indurre l’esercito libanese a scontrarsi con il popolo e la resistenza, esortando i funzionari a porre fine all’inazione politica di fronte agli inviati internazionali e regionali.

Hussein al-Khalil, vice segretario politico di Hezbollah libanese, ha dichiarato in un comunicato: «Il comportamento ripetuto del governo statunitense dimostra che il suo obiettivo è distruggere tutti gli elementi di resilienza e difesa del Libano, trasformando il paese in una colonia americana-israeliana.»

Ha espresso rammarico per il fatto che gli Stati Uniti siano riusciti, attraverso una dominazione palese e occulta, a spingere il governo libanese ad adottare decisioni sbagliate, decisioni che segnano l’inizio di un percorso di resa e passività totale.

Al-Khalil ha aggiunto: «Le istruzioni umilianti e arroganti degli Stati Uniti, evidenti nelle dichiarazioni dei membri della delegazione americana nei media e negli incontri con i funzionari libanesi, mostrano un chiaro ritiro dall’accordo che Stati Uniti e Francia avevano sostenuto nell’ottobre 2024.»

Ha inoltre sottolineato che il governo statunitense, inviando numerosi inviati come Ortagus e Tom Barrack, seguiti da una delegazione più ampia composta da membri del Congresso e del governo, ha cercato di sottrarsi a tutti gli impegni precedenti, incluso quello di fare pressione su Israele per fermare le aggressioni quotidiane e ritirarsi dalle aree occupate del Libano.

Al-Khalil ha avvertito che gli sforzi degli Stati Uniti per spingere l’esercito libanese contro il popolo e la resistenza rappresentano un vile tentativo di distruggere i due pilastri principali del paese, ovvero l’esercito e la resistenza, esortando i funzionari libanesi a evitare di cadere in queste trappole mortali.

Ha inoltre sottolineato che l’affermazione di alcuni funzionari secondo cui starebbero implementando l’Accordo di Taif è un grave errore, poiché tale accordo riconosce esplicitamente il diritto del Libano di adottare tutte le misure necessarie per liberare e difendere il proprio territorio, inclusa la nobile resistenza popolare.

Al-Khalil ha concluso avvertendo che il pericolo di trascinare il Libano in una guerra civile rimane presente; una guerra che l’Accordo di Taif aveva cercato di porre fine.

Il vice segretario politico di Hezbollah libanese ha chiesto al presidente e agli altri funzionari del paese di tenere l’esercito libanese lontano dalle tensioni interne e di riconsiderare seriamente la loro posizione nei confronti degli inviati stranieri che minacciano la sicurezza e la sovranità del paese.

