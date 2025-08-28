Consiglio politico alawita in via di formazione nell’ovest e nel centro della Siria

Secondo l’agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), fonti legate all’Osservatorio siriano per i diritti umani hanno annunciato che presto sarà svelata la costituzione di una nuova entità politica da parte di alcune personalità appartenenti alla comunità alawita in Siria. Questa entità sarà nota come “Consiglio politico dell’ovest e del centro della Siria”.

Secondo le fonti, questa iniziativa si inserisce nell’ambito degli sforzi per creare una struttura politica federale basata su criteri legali e geografici, che includa le province di Latakia, Tartus e parti di Homs e Hama.

L’obiettivo di questa iniziativa è stato dichiarato essere la creazione di un modello civile e secolare basato sulla giustizia, la cittadinanza e i diritti umani; un modello che aderisca ai principi del federalismo e ai diritti di tutti i gruppi etnici e religiosi.

Secondo le informazioni dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, il consiglio intende elaborare regolamenti chiari per le istituzioni esecutive, legislative e giudiziarie, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi nel processo politico nel rispetto dei criteri di trasparenza e responsabilità. Inoltre, affrontare la giustizia transizionale, incluso il deferimento dei casi di crimini contro l’umanità e crimini di guerra alla Corte Penale Internazionale, avviare le indagini necessarie e potenzialmente istituire un tribunale speciale per la Siria con la partecipazione di giudici siriani e internazionali, è tra gli altri obiettivi dichiarati del consiglio. I media nazionali e internazionali seguiranno il progresso di queste azioni.

Vale la pena notare che la regione costiera della Siria, il 6 marzo scorso, è stata teatro di uno degli eventi più sanguinosi successivi alla caduta del regime di Bashar al-Assad, che ha causato la morte di centinaia di civili.