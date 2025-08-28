Iran al centro dell'incontro tra i ministri degli Esteri di Stati Uniti e regime sionista

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, che cita la rete Al Jazeera del Qatar, Gideon Sa’ar, in un incontro con il ministro degli Esteri statunitense Marco Rubio a Washington, ha affermato: «Non verrà mai formato uno Stato chiamato Palestina.»

D’altra parte, il ministro degli Esteri del regime sionista ha dichiarato che durante l’incontro le due parti hanno discusso degli sviluppi della guerra a Gaza in vista dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oltre che del dossier Iran e delle modalità di cooperazione tra Washington e Tel Aviv per affrontare quelle che sono state definite “minacce iraniane”.

Sa’ar ha inoltre ringraziato gli Stati Uniti per il loro sostegno al regime sionista.