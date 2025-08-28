  1. Home
Ulyanov: L'Iran rimane un partner affidabile per l'AIEA

28 agosto 2025 - 10:12
News ID: 1721329
Source: ABNA24
Il rappresentante russo ha dichiarato che l'Iran continua a essere un partner affidabile per l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al Jazeera del Qatar, Mikhail Ulyanov, rappresentante della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, ha sottolineato: «L’Iran, anche dopo gli attacchi alle sue strutture nucleari pacifiche, ha dimostrato di essere un partner responsabile e affidabile per l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.»

