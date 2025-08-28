Ulyanov: L'Iran rimane un partner affidabile per l'AIEA

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al Jazeera del Qatar, Mikhail Ulyanov, rappresentante della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, ha sottolineato: «L’Iran, anche dopo gli attacchi alle sue strutture nucleari pacifiche, ha dimostrato di essere un partner responsabile e affidabile per l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.»
28 agosto 2025 - 10:12
Il rappresentante russo ha dichiarato che l'Iran continua a essere un partner affidabile per l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).
