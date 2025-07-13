Iraqchi: La diplomazia non lesinerà alcuno sforzo per rivendicare i diritti del popolo

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - Seyyed Abbas Iraqchi, il Ministro degli Affari Esteri del nostro Paese, ha scritto sul suo account Instagram ufficiale riguardo al suo incontro di ieri con ambasciatori e rappresentanti stranieri residenti a Teheran: "Ieri sera, in un incontro con ambasciatori e alti diplomatici stranieri residenti a Teheran, ho spiegato le posizioni di principio e ferme della Repubblica Islamica dell'Iran riguardo alla recente guerra imposta dal regime sionista e dagli Stati Uniti contro il nostro Paese."

Ha aggiunto: "L'apparato diplomatico, in linea con le forze armate e basandosi sulla ferma determinazione della grande nazione iraniana, non lesinerà alcuno sforzo per rivendicare i diritti legittimi e legali del popolo iraniano orgoglioso e resistente."

Iraqchi aveva dichiarato ieri in questo incontro riguardo ai negoziati: "In qualsiasi soluzione negoziata, i diritti del popolo iraniano sulla questione nucleare, incluso il diritto all'arricchimento, devono essere rispettati. Non avremo alcun accordo che non garantisca il diritto all'arricchimento per l'Iran. Per l'arricchimento sono stati fatti molti sacrifici e per esso ci è stata imposta una guerra. Se si formeranno negoziati, l'oggetto del negoziato sarà solo il nucleare, in cambio della revoca delle sanzioni, e nessun altro argomento sarà oggetto di negoziato."

Ha precisato: "L'Iran manterrà le sue capacità militari e difensive in ogni circostanza e queste sono a scopo difensivo e non saranno oggetto di alcun negoziato."