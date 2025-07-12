Maggiore Generale Mousavi: Il morale delle forze armate è eccellente

Secondo il rapporto dell'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), il Maggiore Generale Sayyed Abdolrahim Mousavi, a margine della cerimonia commemorativa del martire Maggiore Generale Mohammad Saeed Izadi, ha dichiarato ai giornalisti: "Era un essere umano che ha dedicato tutta la sua vita a questa causa, e il suo nome risplenderà sempre con Quds e la Palestina e tutti i martiri di Quds e tutti coloro che hanno resistito al nefasto regime sionista."

Ha inoltre affermato: "Era un uomo molto grande che abbiamo apparentemente perso, ma con la grazia di Dio il sangue di questo martire sarà più efficace di lui stesso per quell'obiettivo sacro che aveva e che ha perseguito per molti anni."

In risposta alla domanda su come sia attualmente il morale delle forze armate, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ha sottolineato: "Il morale delle forze armate è eccellente."