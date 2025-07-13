L'85% delle case di Gaza è stato distrutto

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - il portavoce dell'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, in un'intervista con il canale Al-Masirah, ha avvertito delle pericolose conseguenze dell'interruzione di corrente negli ospedali della Striscia di Gaza e ha sottolineato: "L'interruzione dell'elettricità nei centri medici significa di fatto la perdita della vita dei pazienti."

Ha anche annunciato che il regime sionista impedisce l'ingresso di carburante sufficiente per far funzionare gli ospedali, un problema che ha interrotto il funzionamento delle attrezzature mediche più vitali e minaccia la vita di migliaia di persone, in particolare i pazienti che necessitano di cure intensive.

Al-Diqran ha anche fatto riferimento alla preoccupante situazione dei bambini di Gaza e ha detto: "Oltre 650.000 bambini stanno affrontando una grave malnutrizione a causa delle conseguenze dell'assedio, e vivono in condizioni in cui la loro vita è minacciata ogni giorno."

Il portavoce dell'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa ha infine osservato: "Finora, più di 17.000 bambini sono stati uccisi dai caccia e dai carri armati del regime occupante, e ora il nemico, con la fame e le malattie, sta cercando di distruggere la prossima generazione di Gaza."

