Il Presidente libanese rifiuta la normalizzazione delle relazioni con Israele

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), "Joseph Aoun", nella sua prima reazione ufficiale alle dichiarazioni del ministro degli Esteri del regime sionista Gideon Sa'ar del 30 giugno, secondo cui Israele era interessato a normalizzare le relazioni con Siria e Libano, ha sottolineato che la questione della normalizzazione non fa parte dell'attuale politica estera libanese.

Secondo una dichiarazione dell'ufficio del Presidente libanese, Aoun, durante un incontro con una delegazione del Consiglio per le relazioni arabo-internazionali, ha fatto una distinzione tra pace e normalizzazione delle relazioni, aggiungendo: La pace è una condizione senza guerra, e la condizione di guerra è ciò che ci preoccupa attualmente, ma la questione della normalizzazione delle relazioni non ha posto nell'attuale politica estera libanese.

Ha chiesto all'esercito del regime israeliano di ritirarsi dalle cinque aree che ancora occupa nel sud del Libano.

Dopo un conflitto durato più di un anno tra il regime israeliano e Hezbollah libanese, e trasformato in uno scontro aperto lo scorso settembre, un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut è in vigore da novembre. Nonostante ciò, l'esercito del regime sionista, violando il cessate il fuoco, continua i suoi attacchi in diverse aree del Libano, in particolare nel sud del paese, spesso affermando di colpire membri o posizioni di Hezbollah.