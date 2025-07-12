Pentagono: Missile balistico ha colpito Al-Udeid durante l'attacco iraniano

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), "Sean Parnell", portavoce senior del Pentagono, venerdì sera ha rilasciato una dichiarazione in cui ha ammesso: "Un missile balistico iraniano ha colpito la base aerea di Al-Udeid il 23 giugno."

Secondo il rapporto del portavoce del Pentagono, ha proseguito affermando: "Questo è avvenuto mentre gli altri missili sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti e del Qatar."

Parnell ha anche affermato: "Questo impatto ha causato danni minori alle attrezzature e alle strutture della base. La base aerea di Al-Udeid rimane pienamente operativa e in grado di svolgere la sua missione, insieme ai nostri partner qatarioti, per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione."

Recenti immagini satellitari hanno mostrato che un radome (copertura dell'antenna) nella base, solitamente utilizzato per immagazzinare attrezzature e apparecchiature di comunicazione, ha subito danni.

Il 23 giugno, gli Stati Uniti, con un intervento diretto nell'aggressione del regime sionista contro l'Iran, iniziata all'alba del 13 giugno, hanno colpito tre impianti nucleari iraniani a Fordow, Isfahan e Natanz con bombe anti-bunker. Questi impianti hanno subito ingenti danni, ma non è stato segnalato un aumento dei livelli di radiazioni esterne.

Questi attacchi aggressivi all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale dell'Iran sono avvenuti nel mezzo dei negoziati indiretti Teheran-Washington su un accordo per limitare il programma nucleare iraniano e revocare le sanzioni contro l'Iran.

L'Iran ha risposto a questi attacchi aggressivi attraverso l'operazione "Bisharat Fath" contro la base aerea americana di Al-Udeid in Qatar e l'operazione "Wa'ad Sadiq 3". Alla fine, gli attacchi aggressivi contro l'Iran sono stati interrotti con una proposta di cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti il 24 giugno.