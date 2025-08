Iraqchi: Qualsiasi tentativo dei 3 paesi europei di ripristinare le risoluzioni abrogate del Consiglio di Sicurezza è nullo

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - Seyed Abbas Araqchi, in una lettera ad Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio di Sicurezza, a Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'Unione Europea, e ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha spiegato perché i tre paesi europei non godono di alcuna legittimità legale, politica e morale per attivare i meccanismi del JCPOA e della risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza (adottata nel 2015).

Il testo della lettera del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran è il seguente:

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso

Eccellenza,

Con riferimento alle recenti affermazioni di Francia, Germania e Regno Unito (E3) riguardo alla loro presunta conservazione del diritto di attivare il Meccanismo di Risoluzione delle Controversie (DRM) ai sensi dei paragrafi 36 e 37 del Piano d'Azione Congiunto Globale (JCPOA) o dei paragrafi 11-13 della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e alla reintroduzione delle precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che erano state precedentemente concluse, Le scrivo per portare alla Sua attenzione una serie di dichiarazioni e azioni degli E3 che costituiscono una chiara violazione dei loro obblighi ai sensi della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza (2015), del JCPOA e del diritto internazionale in generale.

Considerando che il JCPOA definisce i paesi firmatari non come "parti" ma come "partecipanti", il che indica la natura di questo accordo come un piano d'azione e non un trattato, lo status di "partecipante" è una condizione dinamica soggetta alla buona fede, compreso un ruolo continuo nell'attuazione delle disposizioni dell'accordo. Dato che le azioni e le posizioni adottate dagli E3 sono fondamentalmente incompatibili con la partecipazione al JCPOA, qualsiasi ricorso al Meccanismo di Risoluzione delle Controversie (DRM) o a misure di ritorsione è nullo e invalido.

Sfortunatamente, lo stesso comportamento illegale è stato evidente anche nelle dichiarazioni dell'Unione Europea, attraverso l'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che agisce come coordinatore del JCPOA. Questa tendenza preoccupante, una chiara manifestazione di comportamento in mala fede volto a privare la Repubblica Islamica dell'Iran dei suoi diritti ai sensi del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (NPT), è stata accompagnata da commenti che indicano l'intenzione di abusare dei meccanismi previsti dalla Risoluzione 2231 (2015) e dal JCPOA per reintrodurre risoluzioni che erano state terminate dalla Risoluzione 2231 (2015).

Come spiegato in numerose comunicazioni, inclusa la lettera datata 20 luglio 2021 e i suoi allegati (A/75/968-S/2021/669), scritta dall'allora Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran al Segretario Generale delle Nazioni Unite, per molteplici ragioni, legali, procedurali e sostanziali, gli E3/UE non possono legalmente ricorrere al Meccanismo di Risoluzione delle Controversie (DRM) ai sensi del JCPOA o della Risoluzione 2231.

Come sottolineato nelle comunicazioni ufficiali del 25 giugno 2019, 17 luglio 2019, 29 gennaio 2020 e 10 marzo 2020, l'Iran aveva già attivato il Meccanismo di Risoluzione delle Controversie ai sensi del paragrafo 36 per affrontare la mancata attuazione sostanziale degli obblighi e lo ha completato pienamente. Pertanto, qualsiasi successivo ricorso da parte degli E3/UE è inaccettabile.

1. Completamento del processo legale e procedurale del paragrafo 36 del JCPOA

A seguito del ritiro illegale degli Stati Uniti dall'accordo e della reintroduzione delle sanzioni, la Repubblica Islamica dell'Iran ha attivato formalmente il Meccanismo di Risoluzione delle Controversie (DRM) ai sensi del paragrafo 36 del JCPOA il 10 maggio 2018. Sebbene l'Iran avesse il diritto di sospendere immediatamente l'attuazione dei propri obblighi, ha agito in buona fede e ha ritardato le proprie misure correttive per dare agli E3/UE l'opportunità di adempiere ai propri obblighi. Questa tolleranza è stata ampiamente documentata nelle lettere inviate al coordinatore del JCPOA, in cui l'Iran ha ripetutamente specificato i casi di inadempienza da parte degli E3/UE.

Lettera del 6 novembre 2018: L'Iran ha dettagliato le sue lamentele relative alla mancata attuazione degli obblighi da parte degli E3/UE e ha chiarito che, nonostante il ritiro degli Stati Uniti, gli E3/UE avevano ancora un obbligo indipendente di salvaguardare gli interessi economici dell'Iran. La mancata attuazione di questi obblighi, in particolare per quanto riguarda i normali canali bancari e finanziari, aveva portato a un indebolimento dell'utilità dell'accordo.

Lettera dell'8 maggio 2019: L'Iran ha informato formalmente il coordinatore di aver completato i processi DRM e che avrebbe iniziato le sue misure correttive. Nonostante la tenuta di diverse riunioni della Commissione Congiunta per esaminare le violazioni degli obblighi da parte degli E3/UE e degli Stati Uniti, nessuna delle preoccupazioni fondamentali dell'Iran, come la riattivazione dei canali commerciali e finanziari essenziali, è stata risolta.

Nelle comunicazioni successive - incluse le lettere del 25 giugno 2019 e 29 gennaio 2020 - è stato chiarito che l'Iran non solo aveva attivato il paragrafo 36 più volte in buona fede, ma aveva anche richiesto riunioni ministeriali per esaminare la continua mancata attuazione degli obblighi da parte dell'UE. L'Iran, che in questo aveva persino superato i requisiti del JCPOA, sottolinea che qualsiasi nuovo tentativo degli E3/UE di attivare lo stesso paragrafo è contrario ai principi fondamentali di equità e buona fede sanciti nel JCPOA e nel diritto internazionale.

2. Mancanza di legittimità legale degli E3 per attivare i meccanismi del JCPOA

Un principio consolidato nel diritto internazionale è che una parte che non adempie ai propri obblighi non può beneficiare degli stessi accordi che ha violato. La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) nel suo parere consultivo sulla Namibia (1971) ha dichiarato che "una parte che nega o non attua i propri obblighi non può rivendicare il mantenimento dei diritti che sostiene di derivare da tale relazione".

a) Mancata attuazione degli obblighi da parte degli E3/UE: In numerose comunicazioni, in particolare lettere indirizzate al coordinatore della Commissione congiunta del JCPOA, come le lettere del 17 luglio 2019 e del 10 marzo 2020, l'Iran ha elencato numerosi casi di violazione degli obblighi da parte degli E3/UE, tra cui la mancata conservazione degli effetti della revoca delle sanzioni previste dai paragrafi 3, 4 e 5 dell'Allegato II del JCPOA; la mancata creazione di un meccanismo pratico per proteggere gli operatori economici europei dalle sanzioni secondarie degli Stati Uniti; e sforzi insufficienti per continuare il commercio legittimo con l'Iran. Queste violazioni irrisolte minano le basi legali degli E3 per attivare il DRM.

b) Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza (2015): Questa risoluzione ha approvato il JCPOA e ha progettato attentamente un meccanismo a più fasi per prevenire la reintroduzione arbitraria e illegale delle sanzioni. L'attivazione del DRM, ignorando le comprovate lamentele dell'Iran sulla mancata attuazione degli obblighi, è contraria all'obiettivo di questa risoluzione di garantire il rispetto equilibrato e in buona fede di tutte le parti.

3. Sforzi in buona fede dell'Iran e mancata attuazione degli obblighi da parte degli E3

Dopo il ritiro degli Stati Uniti, l'Iran ha mostrato più di un anno di pazienza e tolleranza e solo in seguito ha gradualmente attuato le sue misure correttive in conformità con il paragrafo 36 del JCPOA. Come spiegato nella lettera del 25 giugno 2019, l'Iran ha attuato misure correttive solo dopo ripetute richieste di azioni efficaci da parte degli E3/UE. Questi sforzi includevano quanto segue:

a) Organizzazione di riunioni a livello ministeriale: L'Iran ha richiesto la formazione immediata della Commissione congiunta del JCPOA per esaminare l'impatto delle sanzioni statunitensi e le carenze degli E3/UE nel fornire i benefici economici attesi per il popolo iraniano. Sebbene siano state rilasciate dichiarazioni il 6 luglio e il 24 settembre 2018, gli E3/UE non hanno attuato le azioni promesse, come la facilitazione delle esportazioni di petrolio e la normalizzazione delle relazioni bancarie.

b) Fornitura di documentazione dettagliata sulle inadempienze: Le lettere dell'Iran hanno ripetutamente fatto riferimento a casi in cui gli E3, invece di adempiere ai loro obblighi indipendenti, hanno allineato le proprie politiche con la campagna di "massima pressione" degli Stati Uniti. Questa incompatibilità con gli obblighi è diventata particolarmente evidente quando banche e istituzioni finanziarie si sono ritirate dal mercato iraniano o hanno limitato i loro servizi, indicando che gli interessi economici promessi nel JCPOA non erano stati realizzati.

c) Richiesta di dialogo: La lettera del 10 marzo 2020 ha ribadito la disponibilità dell'Iran a continuare i colloqui a qualsiasi livello per annullare le misure correttive che erano state legalmente adottate e in piena conformità con il paragrafo 36 del JCPOA. Tuttavia, gli E3 hanno continuato a riferirsi a un "accordo migliore o a un quadro a più lungo termine" che andava oltre la portata del JCPOA ed era in conflitto con le tempistiche negoziate nel 2015 e stabilite nella Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza.

Alla luce di quanto sopra, è chiaramente evidente che:

1. L'Iran ha completato il processo DRM. La Repubblica Islamica dell'Iran ha avviato e completato in buona fede tutte le fasi delineate nel paragrafo 36 del JCPOA. L'Iran, non avendo ricevuto alcuna contropartita proporzionata, ha avviato misure correttive proporzionate solo dopo un'ampia corrispondenza, riunioni ministeriali e avvisi formali. Qualsiasi tentativo successivo degli E3 di riaprire o manipolare lo stesso meccanismo è inaccettabile.

2. Gli E3 non hanno la legittimità legale. Poiché gli E3/UE non hanno adempiuto ai loro obblighi chiave, tra cui la facilitazione del commercio, la prevenzione degli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi e il mantenimento delle promesse fatte nelle dichiarazioni ministeriali del 2018, non hanno la legittimità necessaria per attivare il meccanismo DRM contro l'Iran.

3. Abuso del processo. Il tentativo di attivare il "snapback" delle sanzioni in queste circostanze, ignorando i fatti consolidati e le comunicazioni precedenti, costituisce un abuso del processo che la comunità internazionale dovrebbe respingere.

Nelle ultime settimane, gli E3/UE hanno esplicitamente convalidato, sostenuto e attivamente assistito le aggressioni non provocate e sconsiderate del regime israeliano e, successivamente, degli Stati Uniti - avvenute proprio nel mezzo dei negoziati nucleari tra Iran e Stati Uniti - contro strutture nucleari sotto salvaguardie dell'AIEA e aree residenziali, che hanno portato all'uccisione di innumerevoli donne e bambini, nonché all'omicidio a sangue freddo di scienziati e comandanti militari in pensione. Queste azioni costituiscono tutte chiare violazioni del diritto internazionale e i leader degli E3 sono complici di questi crimini di guerra. Le azioni e le dichiarazioni dei paesi E3, brevemente spiegate di seguito, li hanno resi complici di questi crimini di guerra e hanno reso infondate e false qualsiasi pretesa di buona fede e impegno nei confronti della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza (2015) e del JCPOA.

Le vergognose dichiarazioni del Cancelliere tedesco Merz del 17 giugno 2025, secondo cui "è un lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi", sono una chiara ammissione di colpa e complicità della Germania e degli altri leader degli E3 in questa azione aggressiva.

Allo stesso modo, Francia e Regno Unito, invece di condannare l'aggressione di questo regime contro il popolo iraniano, che ha tolto la vita a oltre 1000 persone solo tra il 13 e il 24 giugno 2025, hanno sostenuto gli attacchi non provocati contro l'Iran, affermando il "diritto di difesa di Israele". Questi paesi hanno anche assistito direttamente l'attacco del regime israeliano fornendo armi e munizioni all'aggressore. La Francia ha esplicitamente ammesso di aver fornito assistenza militare diretta a questo regime, come dimostrano le dichiarazioni del suo Ministro della Difesa, Sébastien Lecornu, il 25 giugno 2025, che, affermando che l'esercito francese ha abbattuto meno di dieci droni utilizzando aerei da combattimento e missili terra-aria, ha ammesso la complicità nella difesa dell'aggressore e l'impedimento dell'esercizio del diritto all'autodifesa legittima dell'Iran.

Questo modello di assistenza materiale, sostegno pubblico e coordinamento operativo con un attacco militare esterno contro strutture iraniane sotto salvaguardia va oltre il fiancheggiamento diplomatico e costituisce una complicità diretta in un'aggressione illegale. Queste azioni non solo hanno distrutto la restante credibilità degli E3 come partecipanti in buona fede, ma hanno anche causato un cambiamento fondamentale nelle circostanze in cui il JCPOA è stato concluso. L'intero quadro di obblighi e aspettative reciproche che un tempo costituivano le basi di questo accordo è stato distrutto dall'allineamento degli E3 con politiche volte a smantellare con la forza il programma nucleare pacifico dell'Iran attraverso metodi extragiudiziali.

Anche l'Unione Europea, in qualità di coordinatore del JCPOA, ha violato i suoi obblighi mettendo in discussione i diritti legali dell'Iran e chiedendo la "sospensione del programma nucleare iraniano", come affermato da Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, il 1° luglio 2025.

Queste ammissioni rendono gli E3 responsabili del risarcimento e dell'indennizzo all'Iran e li privano di qualsiasi base legale, morale o politica per attivare opportunisticamente il meccanismo di risoluzione delle controversie. In effetti, i leader degli E3 dovrebbero essere ritenuti responsabili come accusati di complicità in crimini di guerra nei tribunali penali internazionali, non apparire come querelanti nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Le dichiarazioni ripugnanti dei Ministri degli Esteri del G7 - che includono i Ministri degli Esteri degli E3 - del 1° luglio 2025, secondo cui "chiediamo all'Iran di astenersi dal ripristinare le sue ingiustificate attività di arricchimento", dimostrano chiaramente che gli E3, rifiutando il principio più fondamentale del JCPOA - ovvero l'arricchimento dell'Iran - e partecipando attivamente alla sua pericolosa distruzione attraverso una guerra di aggressione non provocata proprio nel mezzo dei negoziati diplomatici, si sono di fatto dimessi dal loro ruolo di "partecipanti" al JCPOA.

Non c'è dubbio che ci siano solide ragioni che privano gli E3/UE di qualsiasi base di buona fede ai sensi del JCPOA e della Risoluzione 2231, e quindi non sono legalmente in grado di ricorrere in modo ingiustificato e con chiara mala fede ai meccanismi del JCPOA. Ai sensi delle disposizioni del Piano d'Azione Congiunto Globale (JCPOA), questo accordo definisce i suoi membri non come "parti" nel senso tradizionale del trattato, ma come "partecipanti". Questa designazione non è meramente una distinzione semantica ma un riflesso di una concezione funzionale: la partecipazione non è uno status statico, acquisito una volta per tutte, ma una condizione dinamica condizionata da un impegno continuo, adesione in buona fede e un'adesione duratura allo scopo e all'obiettivo dell'accordo. Gli E3 - composti da Francia, Germania e Regno Unito - in un'evidente deviazione da questi requisiti negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi mesi, hanno assunto posizioni e intrapreso azioni che sono fondamentalmente incompatibili con le responsabilità e le condizioni richieste per i partecipanti al JCPOA.

Alla luce di quanto sopra, è chiaramente evidente che, poiché l'Iran ha legalmente e definitivamente completato il processo DRM in conformità con il paragrafo 36, e poiché gli E3 stessi hanno mancato ai loro obblighi dopo il ritiro degli Stati Uniti; hanno attivamente sostenuto, partecipato e persino esplicitamente ammesso la complicità nell'aggressione del regime israeliano contro le strutture nucleari protette dell'Iran; e infine, rifiutando i pilastri fondamentali dell'accordo nelle loro recenti dichiarazioni, si sono di fatto ritirati dal loro status di partecipanti al JCPOA, qualsiasi ricorso al meccanismo DRM da parte di questi paesi è legalmente infondato, moralmente sbagliato e politicamente pericoloso, e di per sé costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Eccellenza,

Gli E3 non possono e non devono essere autorizzati a minare la credibilità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite abusando di una risoluzione alla quale loro stessi non hanno aderito. L'Iran esorta gli Stati Uniti e gli E3/UE - che in pratica hanno rinunciato a qualsiasi pretesa di status di partecipanti al JCPOA - a cessare le loro azioni illegali, inclusa l'aperta aggressione - in violazione del JCPOA e del diritto internazionale - e a risarcire i gravi danni umani e finanziari inflitti a causa del ritiro illegale degli Stati Uniti e della mancata attuazione degli obblighi da parte degli E3/UE ai sensi della Risoluzione 2231, insieme alla loro partecipazione attiva all'atto aggressivo del regime israeliano contro l'Iran. Dopo un decennio di mala fede nel non attuare alcuno degli obblighi individuali e collettivi ai sensi del JCPOA e della Risoluzione 2231, gli Stati Uniti e gli E3/UE devono anche fornire garanzie concrete all'Iran e alla comunità internazionale che in futuro si asterranno da tali azioni illegali e sconsiderate.

La Repubblica Islamica dell'Iran, pur avendo dimostrato di essere in grado di sconfiggere qualsiasi "lavoro sporco" illusorio, è sempre stata pronta a ricambiare con una diplomazia significativa e in buona fede.

Le sarei grato se questa lettera fosse distribuita come documento dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza.

Eccellenza, La prego di accettare i miei più alti ossequi.

Seyed Abbas Araqchi Ministro degli Affari Esteri

Al Sig. Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite Alla Sig.ra Aseem Iftikhar Ahmad, Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Alla Sig.ra Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Coordinatore della Commissione Congiunta del JCPOA Ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

