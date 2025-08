Fox News: dalla voce dei conservatori all'altoparlante dell'amministrazione Trump

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) - ABNA - Fox News, fondata da Rupert Murdoch nel 1996, occupa una posizione speciale nel panorama mediatico americano, in particolare tra coloro che hanno visioni ideologiche conservatrici. Mentre i Democratici utilizzano una varietà di fonti di notizie, nessuna di esse si avvicina a Fox News in termini di influenza e attrattiva per i Repubblicani.

Inoltre, più di 10 ex dipendenti di questa rete hanno ricoperto posizioni importanti nell'amministrazione di Donald Trump. Di seguito, esaminiamo 6 punti chiave su Fox News e il suo pubblico, basati sui dati di un sondaggio del Pew Research Center:

1. Livello del pubblico e grado di fiducia pubblica

Sulla base di un sondaggio del marzo 2025, circa il 38% degli americani segue regolarmente le notizie di Fox News; una percentuale simile ai telespettatori di ABC (36%) e NBC (35%). Il 37% degli adulti americani si fida di Fox News, mentre il 42% non si fida; questo è il più alto livello di sfiducia tra le 30 fonti di notizie esaminate.

2. Differenza di prospettiva tra Repubblicani e Democratici

I Repubblicani si fidano di più di Fox News (56%), mentre i Democratici mostrano la maggiore sfiducia nei suoi confronti (64%). Tuttavia, il 18% dei Democratici continua a seguire le notizie di questo canale; una percentuale pari al pubblico del Washington Post tra loro.

3. Posizione ideologica del pubblico

La tendenza politica media dei telespettatori di Fox News si colloca nella parte destra dello spettro politico americano, ma non nella stessa misura del pubblico di media come Breitbart o Newsmax.

4. Età e tendenza per età del pubblico

Le persone anziane si fidano di più di Fox News rispetto agli altri. Il 47% delle persone sopra i 65 anni e il 45% della fascia d'età 50-64 anni sono telespettatori abituali di questo canale. Solo il 28% delle persone sotto i 30 anni segue regolarmente questo canale. Il 76% dei Repubblicani sopra i 65 anni si fida di Fox News, mentre tra i co-partigiani sotto i 30 anni, questo numero scende al 41%.

5. Il ruolo di Fox News nelle elezioni del 2024

Prima delle elezioni presidenziali del 2024, la metà degli americani ha identificato Fox News come una delle principali o secondarie fonti di notizie politiche. I Repubblicani hanno scelto questa rete come fonte di notizie più del doppio rispetto ai Democratici (69% contro 32%).

6. La fonte di notizie politiche più popolare nel 2024

Fox News, con il 13%, è stata riconosciuta come la principale fonte di notizie politiche nel 2024, più di qualsiasi altro media. Seguono CNN con il 10%, le televisioni locali con il 6% e ABC con il 5%. Gli adulti sopra i 65 anni hanno identificato Fox News come la loro principale fonte più di qualsiasi altro gruppo di età (22% contro solo il 5% dei minori di 30 anni).

