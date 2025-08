La guerra di 12 giorni dell'Iran, un modello per affrontare l'arroganza / Oltre un milione di yemeniti addestrati per combattere il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - "Ahmad al-Imam", il rappresentante culturale speciale di Ansarullah dello Yemen in Iran, in una conferenza stampa tenutasi domenica presso l'agenzia di stampa Daneshjoo, esprimendo le condoglianze per i giorni di Ashura e l'anniversario del martirio di Hazrat Sayyid al-Shuhada (AS) e dell'Imam Zayd ibn Ali (AS), ha dichiarato: "Il martirio dell'Imam Zayd, uno degli Imam di AhlulBayt (AS) in Yemen, è una dolorosa tragedia. Per questa occasione, l'onorevole ambasciatore dello Yemen è presente in un altro programma, e mi scuso per la sua assenza."

Ha aggiunto: "L'Imam Zayd, figlio dell'Imam Sajjad (AS) e uno dei più eminenti discepoli della scuola di Karbala, si ribellò contro il governo omayyade di Abd al-Malik ibn Marwan. La sua rivoluzione fu la continuazione della rivolta dell'Imam Hussein (AS) contro l'oppressione del suo tempo; una rivolta basata sul Jihad e sulla perspicacia. L'Imam Zayd si oppose a Hisham ibn Abd al-Malik e fu martirizzato. Anche l'Imam Sadiq (AS) lo ha elogiato grandemente."

Ahmad al-Imam ha poi accennato agli sviluppi regionali e, congratulandosi con l'Iran per la vittoria nella recente guerra di 12 giorni contro Stati Uniti e Israele, ha affermato: "Questa vittoria è il risultato di fattori come la fiducia in Dio, la saggia leadership dell'Imam Khamenei, la solidarietà della nazione iraniana e la potenza missilistica e dei droni autoctoni del paese. I media dovrebbero far conoscere questi componenti alla gente e svolgere un ruolo nel Jihad della Spiegazione."

Ha aggiunto: "In questa guerra mediatica, i media iraniani hanno svolto bene il loro compito, al punto che il nemico sionista ha persino preso di mira la radio e la televisione iraniana. I media sono uno degli strumenti più importanti nelle battaglie odierne."

Il rappresentante di Ansarullah, riferendosi ai crimini a Gaza, ha descritto la situazione come molto dolorosa e ha detto: "Ogni giorno più di 100 persone vengono uccise a Gaza; non solo a causa dei bombardamenti, ma a causa della fame estrema. Questa catastrofe deve essere oggetto di attenzione da parte dei media e delle organizzazioni umanitarie."

Ha aggiunto: "Le mobilitazioni in Yemen sono popolari, militari e ufficiali. Il boicottaggio dei beni israeliani e americani è rigorosamente applicato in Yemen e questa azione può essere estesa ad altri paesi per aiutare la popolazione di Gaza. Finora, più di un milione di yemeniti sono stati addestrati per combattere il regime sionista. Abbiamo cercato di organizzare una mobilitazione popolare contro il regime sionista."

Il rappresentante di Ansarullah ha proseguito: "In Yemen si tengono marce settimanali con la partecipazione di milioni di persone e il nemico cerca di distorcere la natura di questi movimenti diffondendo voci. Anche in ambito militare, le operazioni contro Israele continuano in piena coordinazione con Hamas e l'Asse della Resistenza, e missili vengono lanciati quotidianamente verso i territori occupati."

Affermando che "la nostra priorità è la guerra con Israele", ha sottolineato: "Lo Yemen, nonostante i pesanti attacchi da parte di Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele, ha vinto questa battaglia e gli Stati Uniti sono stati costretti a ritirarsi. Oggi, Israele per entrare nello spazio aereo dello Yemen è costretto a entrare via mare, perché la nostra difesa aerea è stata rafforzata."

Ahmad al-Imam ha sottolineato: "I media dell'Asse della Resistenza dovrebbero agire in modo coordinato e sinergico per sostenere Gaza. Nessuna vittoria si ottiene senza unità."

Il rappresentante di Ansarullah, rispondendo a una domanda sulle accuse relative all'invio di armi allo Yemen da parte dell'Iran, ha dichiarato: "Con la fiducia in Dio, abbiamo iniziato a produrre armi. Questo è iniziato prima della guerra e dell'attacco dell'Arabia Saudita allo Yemen, e ora combattiamo con armi che abbiamo costruito noi stessi e i nostri amici stanno costruendo armi, e le notizie sull'invio di armi dall'Iran allo Yemen non sono vere."

Rispondendo a una domanda sulle sanzioni contro lo Yemen e il loro impatto sulla popolazione del paese, ha affermato che i nemici hanno cercato di sanzionare lo Yemen via terra, via aria e in vari aspetti, aggiungendo: "La maggior parte degli yemeniti sono agricoltori e siamo relativamente autosufficienti nel settore agricolo, e l'impatto maggiore delle sanzioni è sul settore medico e sui pazienti, e il popolo yemenita, con la loro unità, non ha permesso che le sanzioni li influenzassero molto."

Questo funzionario di Ansarullah dello Yemen in Iran, durante la conferenza stampa, ha sottolineato: "La questione palestinese è una questione fondamentale per lo Yemen, e la questione palestinese è stata importante per noi fin dall'infanzia, e questo fa parte della cultura yemenita."

Ahmad al-Imam ha anche annunciato: "Le operazioni militari dello Yemen contro le navi dirette in Israele continueranno fino alla completa liberazione di Gaza."

342/