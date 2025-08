Protesta per la privazione di cure mediche; il fratello del martire del Bahrain in sciopero della fame in prigione

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - "Haj Munir Mushaima", uno dei prigionieri politici in Bahrain, ha annunciato di aver deciso di intraprendere uno sciopero della fame in protesta contro la privazione dei servizi medici nella prigione di Al-Houdh Al-Jaf.

Ha sottolineato che le sue condizioni di salute fisica sono gravemente peggiorate, ma le autorità carcerarie si sono rifiutate di trasferirlo in strutture mediche.

Sua madre, "Umm al-Shahid Sami Mushaima", ha anche chiesto alle autorità di assumersi la responsabilità della situazione di suo figlio e di agire per la sua immediata liberazione.

Dall'arresto di Haj Munir Mushaima, il suo avvocato difensore non è ancora riuscito ad accedere al suo fascicolo giudiziario, poiché la Procura Generale ha ripetutamente prolungato la sua detenzione con pretesti, ignorando le sue condizioni fisiche.

Adel al-Marzouq, un avvocato bahreinita, ha visitato la casa della famiglia Mushaima, ha espresso le sue condoglianze e ha chiesto cure mediche immediate e il rispetto dei suoi diritti legali.

Va notato che le forze paramilitari affiliate al regime del Bahrain, venerdì sera 20 giugno 2025, hanno fatto irruzione improvvisamente e senza autorizzazione legale nella casa di Haj Munir Mushaima nel quartiere di Al-Sanabis e lo hanno arrestato, seminando terrore tra la famiglia. Queste forze hanno distrutto beni all'interno della casa, confiscato il suo telefono cellulare personale e rubato una somma di denaro contante.

Da allora, la Procura ha ripetutamente prorogato la sua detenzione senza fornire alcuna ragione legale.

Haj Munir Mushaima è il fratello del "martire Sami Mushaima", che nel gennaio 2017 fu giustiziato insieme ad "Abbas al-Samea" e "Ali al-Sinkis" con accuse fabbricate. Da allora, la famiglia di questo martire è stata oggetto di continue persecuzioni e pressioni da parte del regime del Bahrain, e persino la sua anziana madre non è stata al sicuro da queste molestie. La famiglia Mushaima continua a insistere sull'innocenza del loro figlio e chiede il processo per i responsabili di questi crimini.